Jimena Barón responde a los rumores de embarazo con una foto al límite: "El cu... tengo embarazado"

Jimena Barón está transitando un año con nula exposición en las redes. Desde que comenzó la pandemia, la cantante optó por un bajo perfil y actualmente disfruta su romance con El Tucu López.

De todas formas, más allá de la ausencia de la artista de las cámaras, no ha logrado escapar a los crecientes rumores de embarazo, versiones que también orbitan alrededor de otras figuras del espectáculo como Pampita y Mica Viciconte.

Este miércoles, el conductor Ángel de Brito reveló que habló directamente con Jimena. “Muchos me decían 'está embarazada la Cobra', 'está embarazada Jimena Barón'. Está con el Tucu, juntos, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo y me mandó una foto de prueba? 'El cu... tengo embarazado'”, reveló el anfitrión de Los ángeles de la mañana.

Automáticamente, el periodista hizo un ademán con sus manos para señalar el tamaño de los glúteos de su interlocutora, y comentó que no iba a mostrar la imagen que le mandó porque “no es para el horario” de su programa.

Recordemos que este año, Jimena también atravesó rumores de reconciliación con su expareja, Daniel Osvaldo, a comienzos del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus. Ella pasó unos días en su casa con el hijo que tienen en común, y esa situación dio lugar a todo tipo de especulaciones que fueron desmentidas sistemáticamente por la artista.