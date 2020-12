Siete frases polémicas de Dady Brieva que hicieron que la gente lo repudie

En el último tiempo, el actor Dady Brieva fue objeto de críticas por sus polémicas declaraciones políticas en público. La última de ellas fue octubre pasado cuando cuando se mencionó sobre las personas que participaron de la marcha 12-O contra el Gobierno.

Durante el 2020, el exMidachi tuvo fuertes declaraciones contra los anti-kirchneristas, una ideología que defiende desde hace muchos años. Esto le costó muchos seguidores y podría tener menos concurrentes en su obra teatral "Super Dady - El Mago del Tiempo".

1. "Dan ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio"

Dady lanzó esta frase desafortunada luego de la marcha del 12 de octubre para repudiar las medidas del Gobierno de Alberto Fernández en medio de la pandemia de coronavirus y, principalmente, a Cristina Fernández de Kirchner.

Todo comenzó cuando abrió su programa radial "Es con Dady" en El Destape. Horas más tarde, un grupo de dirigentes presentó una denuncia penal en su contra por incitar la violencia: "Los dichos del denunciado no solo constituyen una clara convocatoria a matar manifestantes contrarios a las ideas del denunciado, sino que expresan los medios para hacerlo y los supuestos fundamentos".

Pero lejos de quedarse callado, Dady respondió en el programa Intrusos: "Digo lo que siento. Con todo respeto, lo que dije del camión, todo el mundo lo sabe. Los que se indignan son ellos, no los nuestros (...). Tengo una denuncia penal, que ya fue desestimada y ahora fue apelada de nuevo. Yo te digo, a mi no se me caen las frases. No soy ningún p...".

Hemos presentado denuncia penal contra @dadybrieva, junto a @LoperfidoDario y @JavierRomanoOk con patrocinio de @magioncalda, por incitación a la violencia contra las personas que nos manifestamos pacíficamente el día de ayer en el #12O. No debemos darle margen a los violentos. pic.twitter.com/bbaZYrC64J — Yamil Santoro (@yamilsantoro) October 13, 2020

2. "Seamos Venezuela ahora"

En otra edición de "Es con Dady", el actor expresó su postura sobre las comparaciones entre Argentina y Venezuela. "Llega un momento donde, hagamos los que hagamos, siempre vamos a ser Venezuela, los cubanos, el comunismo, el populismo y todos esos neologimos que inventaron ellos y con los que ellos nos definen que para mí no significan nada", comenzó.

En ese contexto, mostró su apoyo al presidente Alberto Fernández y en medio de las comparaciones con el régimen de Nicolás Maduro le dijo: "Si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora, punto".

3. "¿Te hiciste puto y no te vas a hacer peronista?"

Hace poco tiempo, el periodista Luis Novaresio contó que está en pareja con un hombre y Dady hizo referencia a esta noticia. En una entrevista, el actor dijo una frase polémica sobre la orientación sexual de Novaresio que si bien fue con humor, a muchos no les causó gracia.

"Ya te abriste Luis, te estás abriendo, ya saliste del clóset, hacete peronista, ¿te hiciste puto y no te vas a hacer peronista?", le dijo. Novaresio soltó una risa, pero las redes sociales se inundaron de repudios hacia Dady.

4. "Tenemos que instalarnos de una vez por todas y no irnos nunca más"

En la campaña presidencial de Alberto Fernández, Dady hizo referencia al slogan del kirchnerismo "Volver mejores". En su ciclo radial lanzó la frase: "No tenemos que volver nunca más. Tenemos que instalarnos de una vez por todas y no irnos nunca más".

5. "Una Conadep del periodismo"

Fiel a su estilo, el actor también apuntó contra el periodista a compararlo con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

"Yo creo que se tiene que hacer una CONADEP del periodismo, lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Vos no podés así, acá esmerilaron el Gobierno de Cristina durante tiempo y tiempo y tiempo”, afirmó.

6. "Hay que ganar y sacar a los presos políticos de la cárcel"

Tras el anunció de Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta, Dady Brieva renovó su esperanza y sus expectativas, aunque no generó empatía con sus seguidores.

"Parece que con esto iríamos con un gran porcentaje y ganaríamos en primera vuelta. Después veremos. Lo primero es sacar a los presos políticos de las cárceles y después iremos viendo qué es lo que pasa", declaró en aquel entonces.

7. "Son unos grandes cínicos"

Dady fue invitado al programa Podemos Hablar de Telefé hace dos años, donde participaron también sus ex compañeros de Midachi Miguel del Sel y el Chino Volpato. "Tuvieron tres años para decir lo que tenían que decir y no lo dijeron. Prometieron un montón de cosas y no cumplieron. Son unos grandes cínicos", expresó en relación al gobierno de Mauricio Macri.

Y siguió: "Quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan. Quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y tribuneados, y el árbitro dice 'no, quedate hasta el final, hijo de p., así la gente se da cuenta de que jugás mal".