Ola de memes: Fede Bal abandonó MasterChef y explotaron las redes

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó afuera a una de las grandes revelaciones de la competencia: Federico Bal. En una noche en la que tuvo que hacerle frente a varias dificultades y tras dar lo mejor que pudo en la cocina, sus esfuerzos no alcanzaron para continuar en la carrera por el millón de pesos.

"Toda mi vida me voy a acordar de estos meses por las risas, es muy loco trabajar en algo que sos fan, creo que es la primera vez que me pasa. Ahora me voy a comer unos pochoclos y ver Masterchef hasta la final”, expresó el actor antes de salir por la puerta grande.

La palabra más esperada por todos era la de Germán Martitegui, quien a lo largo del ciclo tuvo algunos roces con el participante. "Nos sorprendiste muchísimas veces con tu talento y tus ganas. Te vamos a extrañar, fue una alegría tenerte acá", reconoció al aire.

Los usuarios en las redes no pasaron por alto la salida del cocinero y, como es habitual, se expresaron con los más divertidos memes en Twitter. Aquí te dejamos algunos de los mejores que circulan en la web y que hicieron estallar de la risa a más de uno.