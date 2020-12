Legrand hizo una pregunta incómoda sobre Maradona y contó que habló con Villafañe

Este sábado, Mirtha Legrand volvió a la televisión tras nueve meses de ausencia y en diálogo con su hija y su nieta, Marcela Tinayre y Juana Viale, se refirió a la muerte de Diego Maradona.

Fiel a su estilo, La Chiqui lanzó una incómoda pregunta: "¿Les parece que estuvo mal cuidado?", interpeló la diva, a lo que Juana respondió: "Eso es algo que va a decidir la Justicia, con todo el estudio que están haciendo".

Luego, las tres conductoras recordaron la última aparición pública de Maradona, el día de su cumpleaños, cuando fue homenajeado en la cancha de Gimnasia. "Eso fue lamentable. Él estaba muy desmejorado. Lo hicieron ir, lo llevaron, porque había un contrato de por medio y fue tremendo verlo caminar ahí. Además, la mirada, estaba como perdido de golpe", observó Tinayre.

Por su lado, Legrand recordó cuando participó como invitada en La Noche del Diez, el programa que era conducido por Maradona. "Fue muy cariñoso", afirmó Mirtha y luego contó que el exfutbolista le había regalado cubiertos. "Un tenedor, una cuchara y un cuchillo preciosos. Los tengo en casa".

Además, la di va reveló que tuvo una charla con la exmujer de Maradona. "El otro día hablé con Claudia (Villafañe). Le dije: 'Claudia, tengo los cubiertos". Y se emocionó mucho. Me dijo: "Ay, no me digas'", contó.