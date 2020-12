El fuerte estallido de Dyhzy contra el "periodismo amarillista"

Dyzhy se refirió a las declaraciones que hizo hace unos días en una entrevista con Filo News sobre la posiblidad de cambiar su nombre del DNI. En medio de su argumentación a través de historias de Instagram, el hijo de Alberto Fernández cargó duramente contra el periodismo.

“¿Vieron que yo en la entrevista de Filo dije que como que había planteado cambiarme el nombre en algún punto? Y como que lo pienso a veces y todo. Hicieron toda una bola con eso y sacaron un millón de pelotud... dando a entender como que estoy transicionando o que, no sé, como que estoy cambiando mi identidad”, comenzó el artista cosplayer.

Luego arrremetió con enojo: “La verdad es que es una pelotu... decir esas cosas, porque primero, la identidad yo ya la tengo construida, gracias, y lo que dije con eso, el tema ese del cambio de nombre, es que en algún punto llegué a considerar cambiar mi nombre porque no respetan que pida que no me llamen por el nombre que tiene mi DNI”.

Y Dyhzy finalizó: “¿Periodismo amarillista? Sí. A mí no me preocupa tanto el tema de lo que digan, porque me importa un carajo, pero hago esto porque me da la sensación... porque nosotros, mediante el periodismo, nos informamos. Así que si esta es la info que dan sobre algo tan bol... y que no le importa a nadie como lo mío, imaginate sobre otras cosas. ¿Está todo planeado? Sí. ¿Lo sabemos todos? Sí. ¿Alguien hace algo? No”.