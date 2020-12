Con total firmeza, Dyhzy anunció: "Estanislao Fernández murió"

En una larga entrevista con Filo News, Dyhzy habló de su identidad y expresó su deseo de cambiarse el nombre que figura en el documento. El hijo de Alberto Fernández habló con la frontalidad que lo caracteriza y aclaró los tantos con respecto a varias dudas que generalmente tienen sobre su persona.

“Dyhzy es un apodo, no es otra cosa. No es un personaje, no es otra persona, no es una dualidad, no es alguien adentro mío, no es nada que no sea yo porque no tengo tiempo para ser dos personas", expresó el artista cosplayer, quien además remarcó que su rechazo a su nombre original no tiene que ver con una cuestión de género. "Me he planteado cambiarme el nombre de DNI a Tani, que es como me dicen todas las personas que me quieren y respetan que el nombre que se me ha dado al nacer, no es un nombre con el que me sienta cómodo. No tiene nada que ver ni con el género ni con la sexualidad ni con nada que tenga que ver con la comunidad a la que pertenezco, la LGBT. Tiene que ver con algo mío, la identidad es algo que se construye desde siempre, desde que nacés, no es algo que te dan. Tu identidad la construís vos, basado en las cosas que vivís, en las que te gustan, las que no, las que te hacen bien, mal. Es algo que se construye, y ahí es cuando me molesta cuando no se respeta", agregó.

Profundizando en todo lo que tiene que ver con su identidad remarcó: "Mis relaciones a veces son con hombres, a veces son con mujeres, a veces con personas cis, a veces con trans, no binarias, no es algo que sienta que me defina como individuo. Otras cosas me definen, qué hago, cómo lo hago, mi identidad, esas cosas te definen como individuo. No ponés en tu DNI 'Ricardo Heterosexual trabaja en Coto', eso no te define, son cosas que definen momentos de tu vida, eso sí. Con el tema del género, de la sexualidad, para mí es tan simple como que hay días que posta me siento más mujer que hombre, y otros en que me siento mucho más hombre que mujer, en especial este último tiempo".

A su vez, Dyhzy señaló que su esencia drag queen está muy relacionada con su realidad: "Para mí estar montada no es estar en personaje, para mí es otra forma de vivir mi vida y de vivir las cosas que me gustan. Me encanta maquillarme, me encanta usar tacos, me encanta mostrar el orto, lo digo en cámara. Pero posta lo digo, no me molesta, estoy cómodo con mi cuerpo y con quien soy y estoy feliz con algunas cosas que me pasan, entonces ¿por qué darle tanto peso definiendo cosas con palabras que a veces no te representan?".

Sobre la búsqueda de su identidad sexual, el hijo del presidente contó que su “salida del clóset fue rara”. “Me pasaban cosas con chicos y con chicas al mismo tiempo. De hecho salí del clóset, y estuve en pareja 4 años con una chica. Yo nunca voy a criticar las formas de mi viejo y mi vieja, porque tuvieron otra educación, en otro contexto histórico, mi viejo a mi edad estaba viviendo la dictadura, haciendo política, y mi vieja también un poco. No critico cómo crecieron, por suerte no me tocaron padres homofóbicos o soretes en ese sentido. Sí padres que se preocupaban. Un día le caí a mi madre, angustiado por este tema, y le dije ‘soy gay’. Y fue un shock, obvio, le costó entender que yo era la misma persona, que no había cambiado. Mi vieja es de cabeza abierta, pero no te voy a decir que a veces le cuesta y de repente tener un hijo que no solo salió del clóset, sino que se montaba y que encima se pone en pelotas, obvio que le cuesta. Porque es lo que le cuesta a toda persona de 60 años, mi vieja no tiene 20".

Pero además de hablar de su identidad y su arte, Dyhzy también se refirió a la extensa cuarentena: "Para mí este año fue un año menos de mi vida, no lo sentí. Este año que podría haber sido re intenso, un poco por estar encerrado no lo sentí. Odié la cuarentena. Me van a hacer mierda por decir esto, ¿sabés qué? Mañana el título de cualquiera de estos diarios pedorros: ‘Estanislao Fernández odia la cuarentena’, Estanislao tu vieja, Estanislao Fernández murió. Ese es el título: ‘Estanislao Fernández murió’".