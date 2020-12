Rocío Oliva habló de la "inevitable batalla" entre los hijos de Maradona por la herencia

Rocío Oliva regresó a su puesto de panelista en Polémica en el bar y apuntó una vez más contra Claudia Villafañe por no haber podido ingresar al velorio de Diego Maradona. Asimismo, manifestó su bronca contra las personas que acompañaron al Diez durante sus últimos días.

"No pueden decir que no fue Claudia. Lo sabe todo el mundo. El presidente decía ‘Claudia, ¿hacemos esto? ¿hacemos lo otro?’ Entonces, ¿quién manejó el velorio?”, se preguntó. Y agregó: "Claudia me llamó a la madrugada cuando yo denunciaba que no me dejaban entrar, diciendo que deje de acusarla, que ella no había prohibido mi ingreso... Los conozco desde hace muchos años. El daño también se lo hicieron a Diego, no solo a mí. Yo estoy acá…".

Luego, reflexionó sobre lo que cree que sucederá a partir de ahora con la sucesión de los bienes del Diez. En primer lugar, la panelista vaticinó que habrá una fuerte pelea entre, especialmente, los hijos de su ex por su herencia. "Esto no termina acá, todos se van a echar culpas y va a ser para largo... Es inevitable la batalla que habrá entre sus familiares", expresó.

Además, se despidió recordando que si bien ella hace un tiempo pidió una compensación económica tras haberse separado del Diez, todavía no hubo una resolución de la Justicia. Eso sí, seguirá pendiente del proceso judicial que comenzó hace un tiempo. "Desde el momento en que me separé, después vino la pandemia y no lo pude ver más. La verdad no sé en que quedó ese proceso porque hace mucho que no hablo con mi abogado...", sentenció.