Fulminante respuesta de Gianinna Maradona a una seguidora por el trágico final de Maradona

Dalma y Gianinna Maradona están atravesando un fuerte momento tras la muerte de su padre, el ícono del fútbol Diego Maradona. Más allá de sobrellevar el dolor y ocuparse de todo lo que tiene que ver con los trámites de sucesión del patrimonio del Diez, ambas han tenido fuertes cruces en la red, tanto con personas del entorno de Diego como Matías Morla y Rocío Oliva, como con la prensa y los seguidores que opinan cualquier cosa en Twitter.

En estos días, Giannina compartió una foto en la que aparece con su hijo, su padre, su hermana Dalma y su sobrina. La mayoría de los comentarios al posteo fueron de amor y acompañamiento, pero otros apuntaron sobre un supuesto maltrato que las hijas de Maradona habrían tenido con su padre en los últimos años.

Una seguidora se ensañó y lanzó un comentario sin filtro junto a la publicación de Gianinna. "De nada sirve, murió solo", expresó la usuaria. A lo que la hija del Diez respondió fulminante: "Sí, es cierto, yo con 31 años ya no dormía con él. En breve nos vamos a volver a encontrar y cuando me cuente te mando WhatsApp para contarte cómo fue. Mientras tanto, no creas todo lo que escuchás, que cuentan las personas que ni siquiera lo conocían".

Hay que destacar que más allá de la insistencia de todos los programas de televisión, tanto Dalma como Gianinna han preferido guardar silencio y solo expresarse a través de las redes sociales, seguramente hasta que logren procesar el duelo y además mientras la Justicia investiga las particulares circunstancias en las que se produjo el desenlace fatal de su padre.