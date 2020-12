Fiebre fit: Sol Pérez confesó por qué entrena tanto

Sol Pérez ha tenido un año muy agitado. A su intensa actividad en las redes sociales, la influencer suma su labor como conductora en Canal 26 y sus estudios, ya que está en la recta final de la carrera de Derecho.

Pero por sobre todas las cosas, Sol es fanática de sus constantes entrenamientos. Adoradora de un estilo de vida saludable, ella comparte cada progreso en sus rutinas de ejercicios con sus cinco millones de seguidores en Instagram. "Soy imparable", se definió la rubia.

En más de una oportunidad, Pérez confesó que desde muy joven comenzó a entrenar su cuerpo pero que sin embargo, gracias a profesionales y cambios en la alimentación con nutricionistas de por medio, su aspecto fue transformándose hacia lo que ella apuntaba.

Este viernes, la conductora reveló el motivo principal por el que día a día le dedica tantas horas de su vida. "Entrenar me hace sentir invencible. Imparable. Soy yo en mi mejor versión dirigiéndome todos los días".

Además, Sol Pérez fue noticia recientemente al anunciar que su vida podría dar un gran cambio en el futuro. "La verdad es que en algún momento pensé que sí y después que no. Ahora me gustaría. No ahora, ya mismo, pero sí en un futuro. Me parece que el país y todos nosotros necesitamos un cambio y el cambio tiene que venir con gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta todos los beneficios económicos que eso conlleva".