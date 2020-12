Barbie Vélez sorprendió a sus fans con un radical cambio de look

Barbie Vélez se prepara para un verano a pleno. Por un lado, su historia de amor con su pareja de hace tres años, Lucas Rodríguez, marcha viento en popa. Tan es así que la pareja anunció en su viaje a Punta Cana que él le pidió matrimonio.

En medio de tantas emociones y cambios, Barbie también apostó por un radical cambio de look con un rubio platinado con flequillo desmechado, que dejó a manos de su peluquero Cristian Rey.

"Nunca no me estoy haciendo algún cambio 😂 Qué opinan?? Los leo!!", escribió la hija de Nazarena Vélez en el posteo que en cuestión de horas superó los 100.000 "me gusta" y cientos de comentarios elogiosos.

Su madre también la acompañó a la peluquería y aprovechó para hacerse el color. Nazarena mostró el backstage del tratamiento estético de ambas en sus historias de Instagram.

Hace apenas seis días, Barbie Vélez contó que su novio Lucas Rodríguez le había pedido el casamiento y que ella había aceptado el compromiso. Lo hizo a través de una hermosa postal desde las playas paradisíacas de Punta Cana. "¡Sí! ¡Hoy y siempre!", escribió esa vez. Rodríguez es hijo del empresario teatral Fabián Rodríguez, quien también tuvo un hijo con Nazarena Vélez; Thiago Rodríguez.