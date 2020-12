La perturbadora reflexión de Cande Tinelli sobre su cuerpo

Cande Tinelli no suele exponer sus sentimientos más íntimos en las redes sociales. La hija de Marcelo Tinelli tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, con los que comparte a diario sus fotos, pero no se expresa mucho sobre sus emociones.

En esta ocasión, eligió mostrar su lado más vulnerable y decidió expresar en una story que a veces no puede manejar tanto la exposición y las críticas a su cuerpo. "Hay días buenos y días no tan buenos. Hoy creo que es de esos que se siente algo raro, sea el eclipse, sea lo que sea. Me encuentro con mis fantasmas, con mis miedos", comenzó escribiendo.

Luego, continuó: "Mi inseguridad más latente que nunca. Me perturban las redes y las imágenes de belleza ideal y perfecta, que nos enferman la cabeza. Tengo días donde soy más frágil. Y si, ver cuerpos inexistentes me perturba. Problema mío, obvio, pero no quería dejar de compartir mi sentimiento, porque por mostrarme fuerte, quizás se me olvida que soy humanx como vos, y que si, hay cosas que me afectan. Cuiden el contenido que suben" (SIC), sostuvo en la publicación.

Recordemos que hace dos años, la diseñadora de moda reveló que sufrió anorexia y bulimia. En aquella oportunidad, contó que fue su familia la que la ayudó a salir adelante. “Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá”, había expresado en ese momento.

Recordemos que en este momento se encuentra muy feliz disfrutando de su flamante pareja, Coti Sorokin, a quien conoció en su autoconcierto en el Hipódromo de Palermo y quien ya tiene el “visto bueno” de su familia y amigos.