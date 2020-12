Wanda Nara sacude la red con una osada foto en la ducha

Hace unos días, Wanda Nara celebró sus 34 años en su casa en París junto a su familia y amigas. La celebración empezó con un contundente asado a cargo de Icardi. El futbolista se ocupó de la parrilla para recibir a los invitados. Además de recibir varios regalos, la mediática se llevó una gran sorpresa cuando le mostraron el gran decorado de cumpleaños en tono roso que armaron para ella en su casa.

Pero después del intenso festejo, Wanda volvió al ruedo con sus sensuales postales en la red. Este lunes, pasado el mediodía, la rubia compartió una foto en la que se muestra tomando un relajado baño en la ducha. En solo tres horas, la publicación superó los 100.000 "me gusta" y cientos de comentarios elogiosos.

“Mood”, escribió la empresaria en el epígrafe de la imagen donde también se puede apreciar un tatuaje íntimo.

Con respecto a la nueva etapa que Wanda está atravesando en su vida, ella reflexionó el pasado 10 de diciembre: “Cumplir años me hace mirar a mi alrededor y hacer sin querer un balance de mis años cumplidos .. no puedo ser más bendecida con mi gran familia con siendo tan joven crecer 5 maravillosos hijos que hoy no veían la hora de abrazarme , quienes hace una semana esconden sus cartas de amor esperando mi cumpleaños más ansiosos que nadie”.

Y agradeció: “A mi esposo que puso en mis manos tantas cosas por que sabe que siempre seré capas de dar mi vida por todos ellos .. a mi familia en Argentina que tanto extraño y a la cantidad de amigos tan únicos y valiosos que son parte de mi familia y que están repartidos por todos los lugares donde viví y que siempre siento tan cerca. Soy afortunada por tenerlos a todos ustedes Gracias, por tanto amor incondicional”.