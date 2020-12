La angustia de Luis Novaresio por los jóvenes que "eyecta" el país

Luis Novaresio fue entrevistado por Mauro Viale en A24, y allí el conductor de Animales Sueltos hizo fuertes declaraciones sobre la actualidad de nuestro país.

"Alberto Fernández tiene una gestión muy mediocre y serios problemas para constituirse en el ejercicio del poder", arremetió el periodista que también tuvo conceptos muy críticos para el gobierno de Mauricio Macri, calificándolo "de una soberbia fenomenal que luego de la victoria de 2017 chocó la calesita".

Pero el momento más picante del diálogo surgió cuando Novaresio hizo referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández. "Ella desprecia el sistema republicano y su última carta es escandalosa. Es un desprecio a la República, se cree que está por encima de la ley".

Luego, sobre la dura realidad nacional, el conductor agregó: "La Argentina es una frustración permanente porque siempre esperamos que arranque y no lo hace. Hay un 50% de pobreza, es una calamidad; la inflación que tenemos no existe en el debate de la agenda planetaria. No hay más países con inflación salvo Venezuela y algún otro. La Argentina es una frustración permanente".

Y finalizó recordando el caso de un joven colaborador que decidió irse del país. "Pedro, un pibe muy joven que hacía las redes con nosotros, me escribe que se va a vivir a Barcelona. Me produce una profunda angustia porque no se va convencido, él deja a sus amigos, deja a su familia. Emigrar es hermoso, pero emigrar porque te eyectan no, para que un pibe de 25 años se vaya es una muestra de frustración. Es triste esta expulsión. La Argentina no ofrece un horizonte de posibilidades".