Cande Tinelli se quebró en la red y lanzó un fuerte pedido a sus seguidores

Cande Tinelli suele proyectar una imagen de entereza y seguridad en sus posteos en la red, pero este lunes conmovió a sus fans con una particular reflexión y un fuerte pedido.

"Hay días buenos y días no tan buenos. Hoy creo que es de esos que se siente algo raro, sea el eclipse (total de sol), sea lo que sea. Me encuentro con mis fantasmas, con mis miedos. Mi inseguridad más latente que nunca. Me perturban las redes y las imágenes de belleza ideal y perfecta, que nos enferman la cabeza", expuso la influencer a través de sus historias de Instagram.

Luego agregó: "Tengo días donde soy más frágil. Y sí, ver cuerpos inexistentes me perturba. Problema mío, obvio, pero no quería dejar de compartir mi sentimiento, porque por mostrarme fuerte, quizás se me olvida que soy humanx como vos, y que sí, hay cosas que me afectan".

Luego, Cande hizo un pedido importante a sus seguidores: "Cuiden el contenido que suben".

Recordemos que en agosto, Cande la cantante abordó este tema cuando un usuario le consultó cómo superó la anorexia. "Los animales me ayudaron mucho, junto con un nutricionista, psicólogo y psiquiatra". Y remarcó con particular énfasis: "Pedir ayuda es clave, así como tener una 'red de contención'".