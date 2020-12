Sin pantalones jugando a ser mecánica: Selena Gómez presume sus encantos en una sesión de fotos de impacto

La actriz y cantante, Selena Gómez es una de las artistas más influyentes dentro del género, esto se debe a que cuenta con un gran talento y una belleza inigualable, a menudo suele paralizar las comunidades virtuales con su hermosura.

Durante las últimas semanas Selena Gómez ha sido vinculada sentimentalmente con jugador de la NBA, Jimmy Butler, hasta los momentos la intérprete del tema “Love You Like a Love Song” no se ha manifestado al respecto.

Durante este año Selena ha cautivado la atención de todos sus seguidores, luego del lanzamiento de su reciente álbum titulado "Rare", adicionalmente lanzó una línea de maquillajes, la cual lleva por nombre "Rare Beauty", ambos proyectos han sido todo un éxito.

Una vez más Selena Gómez conquistó las redes sociales, luego de que un fan page dedicado a la vida de la cantante compartiera en Instagram un carrusel de dos fotografías, que dejan en evidencia los dotes de la cantante como mecánica.

En las imágenes a las cuales le hacen referencia, se puede observar que forman parte de una sesión de fotos, donde la cantante jugó con la imaginación y presumió un estilo de una cautivadora mecánica, de esta forma elocuente Selena dejó a más de uno suspirando su nombre.