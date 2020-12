La mandó al frente: Benjamín Vicuña enumeró los defectos de la China Suárez

"Estoy enamorado y es una mujer con la que armamos un proyecto muy bonito", aseguró Benjamín Vicuña sobre la China Suárez en Playroom, el programa que tiene Migue Granados en ESPN. A pesar de haber escuchado esto, el humorista le pidió que se sincerara y mencionara los defectos de su mujer. Para sorpresa de muchos, el actor aceptó el desafío.

En primer lugar habló del hecho de que Suárez es vegetariana. "Yo soy carnívoro y mi amiga es vegetariana. Viste que no es lo mismo", indicó al aire. Sin embargo, Granados le dio la derecha a ella y remarcó que ese es un defecto de él.

"La falta de sueño la convierte en un ser peligroso", enumeró el chileno en segundo lugar. "Pero eso nos pasa a todos", agregó. Y por último remarcó un hábito que tiene la ex Casi Ángeles relacionado al verano. "Tiene esas cosas de las mujeres que le gusta meterse a la pileta pero sin meter la cabeza en el agua. ¿No es lindo el chapuzón, la bombita y el palito? Siento que el proceso de meterse a la pileta no se lleva a cabo por completo si no metés la cabeza", añadió él.

El conductor tomó a modo de gracia las respuestas del entrevistado y las resumió. "Para que vean que no tiene defectos, prácticamente: cuando no duerme, es mala como todos, no le gusta mojarse el pelo en la pileta y no come carne, o sea, no mata animales, o sea que el defecto es tuyo", cerró entre risas.