La estrategia penal del ex de Vicky Xipolitakis para desenmascarar a la mediática

El polémico divorcio entre Vicky Xipolitakis y Javier Naselli sigue sumando capítulos mediáticos. Luego que la Justicia ordenara en marzo pasado que el banquero debía revincularse con su pequeño hijo Salvador Uriel, Naselli expresó su bronca ante la presunta falta de voluntad por parte de la mediática a la hora de acatar lo dictado por la ley.

Según comentó el empresario en exclusiva al sitio La Nación, no se está concretando la estipulado por la Ley: "Siento que han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver. Hace tiempo que estoy en esta lucha intentado poder establecer el vínculo, que él tenga una identidad, que pueda ejercer sus derechos de ver y conocer a su papá, a su abuela, sus tíos, sus primos. Y hay un impedimento sistémico de parte de la madre de aislarlo, y que no conozca quién es su padre ni ninguno de los miembros de la familia paterna. Yo debería estar viendo a mi hijo tres veces por semana, una hora cada día, y para su cumpleaños dos horas, pero nada se cumple".

Naselli agregó que durante el periodo que el niño y su madre se contagiaron de coronavirus fue imposible verlo "El mes pasado estuve treinta días y lo pude ver solamente media hora. Luego me dijeron que el bebé se había agarrado Covid. Yo me hice el hisopado, no tenía nada, y no me hubiese importado verlo, abrazarlo, tenerlo entre mis brazos, pero tampoco lo pude ver. Estuve un mes esperando".

También aclaró que se le impide mantener un dialogo a distancia con su hijo. "Tampoco se hacen los Zooms, las entrevistas por teleconferencia son una manda del juez, pero tampoco se hacen. Hay un impedimentos sistémico de parte de la madre de que yo pueda relacionarme con mi hijo. Y eso no es normal, está fuera de la ley. Algo tiene que suceder para que ella acate y obedezca, solamente no lo hace porque no tiene ganas, o porque está demandando cifras desproporcionadas de dinero que no le corresponden y que la Justicia no le ha otorgado".

"Yo cumplo perfectamente con todo lo que la ley ha mandado, y pago todo lo que tengo que pagar para mi hijo, pero no tengo por qué mantenerle a ella ningún tipo de estilo de vida. La ley le da un tratamiento como cualquier hijo de vecino, y no porque sea famosa la ley va a tener que darle más de lo que le corresponde. No se da cuenta de que le está haciendo un mal a su propio hijo", finalizó.