El Turco García confirmó que tiene un hijo extramatrimonial: la reacción de su esposa

Hace una semana, el Turco García quedaba eliminado de Masterchef Celebrity. Sin lugar a dudas fue uno de los concursantes con mayor afinidad con la audiencia.

Pese a la tristeza, el ex jugador de Racing se muestra agradecido. "Me vino espectacular", destacó durante una entrevista con Robertito Funes Ugarte para el segmento Taxife, de Telefe Noticias, sobre su participación en el reality de cocina.

El balance es positivo por varias razones. Según él, le acercó "el cariño de la gente", haciéndolo conocido ante un público que poco sabía de su existencia. "Antes me conocía solo el mundo del fútbol".

"Yo estaba bajo tierra. Con la adicción estaba para morirme. Me recuperé gracias a mi señora. Racing me dio la posibilidad de laburar en el club. Y Masterchef me cayó del cielo", aseguró.

Ante una pregunta sobre su intimidad, el Turco no duda en responder con sinceridad. "¿Cuántos nietos tenés, Turco?". "Tengo seis hijos y siete nietos. Cuatro con mí primera esposa, uno con Mariela (su actual pareja) y otro nene más que se llama Rafael. Bueno... mi señora... eh... lo hablamos y lo aceptó. Mariela, una crack. Lo aceptó como uno más de la familia. La verdad que chapeau".

El Turco también dedicó tiempo para recordara a Diego Maradona. "¿Cómo me pegó? Muy mal", describió. "Tengo muchas vivencias con él que no las puedo contar", aclaró.