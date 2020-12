El fuerte revés que podría arruinar los planes de Rocío Oliva

Rocío Oliva fue la última novia que tuvo Diego Maradona. Tras el fallecimiento del ídolo del fútbol, la panelista solicita una compensación económica por los más de seis años en que acompañó a su ex pareja. Pero además, hay versiones que indican que ella estaría interesada en participar en el proceso de repartición de bienes del Diez.

En el programa Todas las tardes, la abogada Mariana Gallego se refirió al tema. "¿A Rocío Oliva le corresponde algo?", preguntó la conductora Maju Lozano. La letrada respondió de manera contundente: "Por supuesto que no, salvo en su carácter de 'acreedora', si es que tiene éxito en el juicio de compensación, esa sentencia de compensación sería un crédito en la sucesión. Esto es algo que yo no creo que ocurra, pero es mi opinión personal".

Luego agregó: "No creo que no estén dados los requisitos que el Código establece para una compensación económica. Está enumerado taxativamente los casos en los que se da una compensación económica y considero que no es el caso. De hecho, hay que ver cómo entró a la pareja y cómo salió. Está claro que no salió empobrecida en comparación a cómo entró, eso es punto número uno".

Entizando el punto clave que podría desmoronar los planes de Oliva, Gallego detalló: "Punto número dos, hay un error transmitido de creer que si un tipo gana diez millones estando conmigo, yo me llevo cinco. Eso le pasa a la esposa. Chicas, libreta roja. Sigan protegiéndose con la libreta roja porque es lo único que divide gananciales, ¿ok?".

Por último, manifestó: "Además de todo, está el tema de la competencia. El último domicilio de convivencia fue en Dubái donde esto no rige, así que ahí va a haber otro temita".