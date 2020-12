Aborto: Viviana Canosa denunció censura de su transmisión desde el Congreso

Mientras se debatía en la Cámara baja de diputados la legalización del aborto, desde otro punto del Congreso Viviana Canosa transmitía en vivo su programa Nada Personal.

"Me miran de todos lados, todo esto es muy verde: hay hombres periodistas con corbatas verdes y mujeres vestidas de verde. Diría que es casi todo verde. Somos pocos, por no decir casi ninguno, los celestes. Las miradas de los verdes son difíciles, pero no les tenemos miedo", comenzó diciendo la periodista.

Luego acusó que en varias oportunidades se le cortó la transmisión y , además, durante el discurso que dio desde el escenario, Canosa también denunció que la sacaron del aire. "Que te censuren esto es increíble!", apuntó vía Twitter.

Muchas gracias! Que te censuren esto es increíble!

Mas amor no se consigue #SalvemosLas2Vidas pic.twitter.com/N4iMB63DZm — Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 11, 2020

Me cortaron al aire en las pantallas sobre el escenario!#SalvemosLas2Vidas https://t.co/b76Z2sj3Kt — Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 11, 2020

"No sé qué pensar, he hecho programas en este lugar infinidad de veces. Me parece muy curioso que se corte. Nunca se cortó y estuve en este mismo lugar muchísimas veces, haciendo radio y haciendo televisión", contó indignada. "Yo no quiero ser malpensada, pero realmente lo siento como una provocación. No voy a decir que es una censura, pero es raro. Espero que me dejen laburar tranquila porque estoy del otro lado, pero estoy representando a un montón de voces y a un montón de argentinos. Creo que fue la nota más interrumpida de mi vida". Y al despedir a su primera entrevistas, Vanesa Massetani del Frente Renovador, disparó: "Te veo pronto, sin tanto corte, sin tanta censura".

Luego, Canosa brindó un editorial: "Estoy acá porque no me sale hacerme la boluda y hacer de cuenta que no pasa nada. No me importa si gano o si pierdo. Y creo que a ustedes que están del otro lado les pasa exactamente lo mismo que a mi. Estoy acá para decir 'presente', soy celeste y soy provida. Estas son mis convicciones, esta soy yo".

En el último bloque, Canosa se cruzó con Sergio Massa y le comentó: "Se cortó un poco. Vine a hacer quilombo, pero ya me voy. Otro día hablamos porque sabés que estoy del otro lado". "¿Cuál es el otro lado? El otro lado de la pantalla. La Argentina somos todos", bromeó él, y ella respondió: "La vida, yo creo en la vida desde la concepción. Hablamos otro día más tranquilos. Se pudrió todo. Me quiero ir de acá porque ya me miraron raro todos".