La herencia de Diego Maradona: cuánto cobrarán sus hijos

Tras la muerte de Diego Maradona no se habla de otra cosa que de la sucesión y la herencia del astro del fútbol mundial. Claramente, no es un tema menor dado que el proceso por definir sus activos (o sus deudas) se ven enmarcadas en un claro conflicto legal con cerca de 60 demandas en la justicia civil, cinco hijos reconocidos y seis con pedido de filiación.

Jorge Rial contó en Intrusos que Maradona dejó entre bienes y dinero unos 50 millones de dólares. Hasta el momento, los cinco herederos son Jana, Dalma, Gianinna, Dieguito Fernando y Diego Maradona Jr.

Pero la división de esos bienes no es tan fácil como parece. En la Argentina, el estado cobra un impuso a la herencia que ronda entre el 4 y el 22 %. Además, si se suman Magalí y Santiago Lara, la división sería entre 7 personas.

En líneas generales, Rial confirmó que la total que habrá que repartir, descontando impuestos y abogados, será de 20 millones de dólares.

"Este proceso sucesorio empezó torcido, con conflictos familiares, juzgados que se declararon incompetentes y trámites mal iniciados, uno por pedirse fuera de la jurisdicción y otro por hacerlo antes los nueve días de ‘luto y llanto’ que exige la ley", explicó el abogado Mauricio D’Alessandro a Reuters.

"No sé si no están suficientemente dolidos o quisieron ser los primeros de la fila, pero es una cosa demencial, porque van a poder participar todos del expediente, y no solo los cinco (hijos) reconocidos, también los supuestos herederos", añadió el abogado, que trabajó varios años con el exfutbolista.