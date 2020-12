Eduardo Feinmann destruyó a Lucas Grimson y pide su renuncia

En la red, siguen resurgiendo viejos tuits de distintos personajes de la escena pública y esta vez le llegó el turno a Lucas Grimson, el joven funcionario de 19 años de edad que se volvió popular por decir "les pibis" en una conferencia de prensa.

A su vez, el periodista Eduardo Feinmann se hizo eco de los mensajes de tono racista de Grimson y exigió su renuncia.

“El discriminador y xenófobo LES PIBIS GRIMSON. ¿Ya renunció?”, preguntó el conductor, para luego comunicarse con las cuentas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación y el titular del mismo, Ginés González García.

En 2015, Lucas había lanzado desafortunados comentarios en los que menospreciaba a chilenos, franceses y japoneses. El integrante de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud fue tendencia en la red en estas horas y frente a la viralización de sus tuits decidió salir a responder.

"No solo creen que lo que uno dijo hace años tiene que representar lo que uno piensa ahora, sino que también tantas ganas de lastimar tienen que inventan tweets que nunca puse. Tienen una obsesión, no sé si con las cosas viejas y las fake news o con hacer lo que sea para no debatir", dijo el joven quien también argumentó tener 15 años en el momento en que posteó esos comentarios.

Recordemos que Grimson se hizo muy conocido en los medios luego que en una conferencia de prensa se refiera a los jóvenes como "les pibis", algo que generó mucho ruido entre los detractores del lenguaje inclusivo.