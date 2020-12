Dalma Maradona compartió un video de un momento íntimo de Diego y causó furor en la red

Este jueves, Dalma Maradona causó furor entre sus seguidores en la red cuando compartió un video de Diego Maradona de 1994. En las imágenes, se ve al Diez cantando junto a Claudia Villafañe y Gianinna Maradona.

"¡Ayer en la lupita me apareció un video de mi papá con mi mamá a upa donde cantábamos los cuatro! Ellos están de espaldas y Giani mini tomando mate. Creo que era del '94, pero no estoy segura. ¡Lo quiero tener! ¿Me ayudan? Otro datazo: ¡Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema! ¡Sale ayuda! Cuando lo busqué para guardármelo, no lo encontré más", escribió Dalma pidiéndole colaboración a sus seguidores.

En un par de horas, alguien le compartió las imágenes y la actriz comentó: "Video encontrado. Gracias a todos los que me lo pasaron. Ya me lo guardé".

En el video, autoría de El Gráfico, se lo ve a Diego de espaldas a la cámara con una remera de Argentina, mientras que Claudia abrazándolo. Junto a ellos están Dalma y Gianinna, cuando eran unas niñas de siete y cinco años. El ídolo del fútbol canta "Nunca voy a olvidarte", de Cristian Castro.

Dalma tiene un cruce con Gianinna en las imágenes, y para evitar una pelea Diego pregunta: "Dalma, ¿cómo era la canción de ayer, mami?". La familia continúa cantando una canción de Franco de Vita, mientras toman mate.