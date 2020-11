Con preocupación, Fantino habló de las secuelas que le dejó el Covid-19

Tres meses después de haber contraído coronavirus, Alejandro Fantino contó con preocupación que todavía padece un malestar.

Sobre las secuelas tras haberse recuperado del virus, el conductor comentó preocupado: "La verdad que no me hice estudios cardíacos ni nada. Pero hoy sí me pasó algo y es una clara consecuencia de haber sufrido la enfermedad. La sensación de ahogo que tenés aeróbicamente cuando metés dos piques".

Y agregó: "Me pasó hoy, no lo había sentido nunca. Estaba jugando con un amigo y me tuve que arrodillar en la cancha. No me había pasado nunca en mi vida y juego al tenis desde que tengo seis años. Tuve que dejar la raqueta, me arrodillé y estuve un rato así porque no me entraba el aire. Me ardía el pecho y no me entraba el aire".