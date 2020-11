Mica Viciconte cautivó a todos con un baile disfrazada de Gatúbela

Una de las secciones más esperadas de Bienvenidos a bordo es cuando cada invitado debe sorprender con una coreo inventada a un participante del público devenido en jurado.

Mica Viciconte sorprendió disfrazada de Gatúbela. Al ritmo del tema homónimo al personaje, que popularizó Chenoa, Mica se desplazó de un lado al otro del estudio, mientras Guido Kaczka no podía creer lo que veía: "Me ha quitado el aliento, eso no es traje alquilado, lo tiene. Y me lo imagino a Cubero de Batman en su batimóvil, eso es lo que no puedo creer. En cualquier momento viene también a bailar como Batman, o como Alfred, no sé, como alguno".

"En La tribuna de Guido tenía otra onda, yo me acuerdo. Cambió mucho en este tiempo, para bien. Esto es un gran final, está como para que termine acá y que no baile nadie más", finalizó el conductor.