Casi muestran de más: las fotos de Ricky Montaner y Stefi Roitman de la que todos hablan

El cantante venezolano de 29 años, Ricky Montaner, se encuentra felizmente enamorado de su pareja, la actriz Stefi Roitman. Ambos conviven en la residencia de Miami de los Montaner junto a varios integrantes de la familia.

Esta semana una publicación en las redes sociales despertó los rumores de embarazo de Stefi. Tras saludar a Sara Escobar, esposa de Mau Montaner, un comentario llamó mucho la atención. “Todos los que te tenemos en nuestras vidas somos unos agradecidos de poder celebrarte todos los días. No sería lo mismo sin ti, mi coquina. Qué bendición cruzarte en esta vida. Feliz cumpleaños, cucurrrrraaaaa. Te amo!” fue el mensaje de cariño de Roitman a Sara, la que le contestó: “Mi amiga, hermana, concuñada, la segunda madre de Mao, la futura tía, je – frase que no pasó desapercibida por los internautas-, la madre mía, mi compañera de viajes con los muchachos y de casita cuando nos quedamos”.

Hace unas horas, dos fotografías publicadas en la cuenta oficial de Instagram del dúo “Mau y Ricky” se llevaron todos los suspiros de sus millones de followers. En las mismas se los puede ver a ambos disfrutando de un baño de espuma.

“Realidad y expectativa al 100% 😂😂😂 el mejor caption gana 👇🏼👇🏼👇🏼” fue el texto interactivo que acompaño las pics de Ricky Montaner y su pareja.

Entre los miles de likes y comentarios que recibió el mencionado posteo en la red de la camarita se destaca el de una de las protagonistas de las instantáneas, Stefi Roitman, quien comentó: “JAJAJAJ hi hello how are you amor me gusta ese sombrero de tía inglesa en fiesta de 15. I lo you.”.