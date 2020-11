Ximena Capristo expuso a la mujer que chateaba con Gustavo Conti

A principios de octubre, Ximena Capristo y Gustavo Conti protagonizaron un fuerte escándalo, cuando la ex Gran Hermano decidió publicar en sus rede sociales chats de su marido con otra mujer.

"No le dije nada. Y si bien lo arrobé, él tampoco se dio cuenta porque llegamos y se fue a dormir. Y yo, al ratito, me arrepentí, me sentí mal y lo eliminé. No lo quería exponer", explicó la actriz este miércoles en Los ángeles de la mañana.

Al día siguiente, Conti se encontró con el celular inundado de mensajes sobre lo que había sucedido. "Él no entendía nada y me preguntó si yo había publicado algo. Y ahí charlamos de la situación, yo no quería hablar antes porque estaba enojada con él", continuó Ximena.

Luego, cuando le preguntaron si su marido le había sido infiel, respondió que no lo sabe. "Él dice que no, que son solo mensajes, que esta piba siempre le escribía y le contestó pero no sabe por qué de esa forma, que me ama", dijo, y agregó: "Si hubiese estado planteado de antemano, estaría todo más que bien. Eso es lo que me molestó".

Ahora bien, cuando le consultaron sobre la identidad de la mujer, Ximena explicó que la conoce y que pertenece al grupo de fanáticas del actor de la época de Gran Hermano. "Ella es pica-sesos, insistente, le mandaba muchos mensajes. Y en algún momento de la cuarentena él tenía ganas de responder y avanzar un poco más. Pero tengo entendido que no se vieron. Para ella, él debe ser su amor imposible", consideró, y aclaró que descubrió el chat porque compartían una tablet. "Yo no revisé nada en estos 20 años. Justo le llegó el mensaje mientras yo estaba en la cuenta privada de Instagram de nuestro hijo que manejamos los dos".