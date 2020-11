Ricardo Fort: curiosidades y recuerdos en el día de su nacimiento

Entre anécdotas y frases icónicas, el eterno Ricardo Fort hoy festejaría su cumpleaños n°52 y es recordado por muchos famosos en sus cuentas de Tweets.

Seria el cumpleaños de ricardo Fort y es un buen momento para recordar esta joyita jajajajuD83DuDE02https://t.co/D1meyBlqp3 — »Ca?s? (@lichuuftsantu) November 5, 2020

Quienes lo llegaron a conocer bien aseguran que en su día “El Comandante” –como se hacía llamar- estaría celebrando un año más a pura fiesta rodeado de sus hijos, amigos y las celebridades más importantes del país.

En este video, se conoce cómo fue la transformación viral de un gran mediático tras su muerte y por qué lo llamaban el Comandante.

Un breve pasaje por su vida

Fue reconocido por ser heredero de la fortuna Felfort, la empresa de chocolates y golosinas de su padre. Su vida no solo fue escándalos y enfrentamientos mediáticos.

Se dedicaba a disfrutar de los momentos, los autos y principalmente de sus hijos mellizos Marta y Felipe.

Tuvo una vida mediática ciertamente compleja, como también fugaz. Si bien cuando lo recuerdan parece que su presencia en los medios fue durante mucho tiempo, la realidad es que su incursión en la TV se dio por primera vez en el año 2008.

A partir de allí es que su vida privada pasó a ser totalmente pública

Siempre manifestó estar en contra de su familia y su estilo de vida, razón por la que decidió no seguir con el estirpe chocolatero. Su vocación fue el arte aunque nunca se destacó por eso, sino por mostrarse lleno de lujos y excentricidades.

Fort se volvió en una especie de culto e idolatría a través de sus frases, videos, bailes y coreografías provocadoras.

El 25 de noviembre de 2013 Ricardo Fort falleció en el sanatorio de La Trinidad en Palermo a causa de una obstrucción coronaria.

Recuerdos en el día de su nacimiento

Entre los recuerdos del año pasado, está uno de los mensajes más emotivos que "Martita" Fort le escribió en las redes sociales a su papá en el día que cumpliría 51 años: "Me gustaría presentarles a un hombre que todos conocieron: Ricardo Fort, mi padre. Si, digo presentárselos porque hoy mi papá cumpliría años y mi papá y el Ricardo de la Tele no eran la misma persona para mi. Cómo también me gustaría que me cuenten quien era él para ustedes que lo miraban en su lugar preferido, la tele. Artista era siempre, tanto en la tele como en casa frente a su compu pensando cosas para hacer o cantando en su piano".

Junto a una bonita foto con su papá, también agregó: "A veces le gritaba como un loco a la tv respondiéndole a alguien que hablaba de él. Eso era, Artista y pasional, espero poder haber heredado de él su pasión y su creatividad. Espero encontrar mi lugar en la vida como lo hizo él. Y este es el único homenaje válido, celebrar su nacimiento, porque gracias a él yo llegue a este mundo y estoy rodeada de los afectos que él se aseguró que yo tuviera".

El 5 de noviembre Ricardo cumpliría 52 años y en las redes sociales se reflejan muchos mensajes conmovedores y recuerdos de quienes admiraban su forma y estilo de vida.

Bueno gente, hoy es el cumpleaños de nuestro querido comandante Ricardo Fort y hay que celebrarlo en grande ?uD83DuDC96pic.twitter.com/F8dBUUWLGK — uD83CuDF51 ?? uD83CuDF39 (@TYsredrose) November 5, 2020

