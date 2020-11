El emotivo mensaje de Jana tras la operación de Diego Maradona

View this post on Instagram

Feliz feliz feliz cumple pa. Un anu0303o raro, pero despueu0301s de tanto tiempo, tantas circunstancias y tanta vida, voy a ser egoiu0301sta y voy a decir que es el anu0303o que mau0301s te disfruteu0301. Te tengo cerquita para verte y convivir de verdad, esa convivencia en la queu0301 hay diu0301as que nos peleamos por boludeces y nos bardeamos fuerte, pero despueu0301s volvemos a amarnos mau0301s que antes porque esa es una relaciou0301n real de padre-hija, donde vos aprendes de mi y yo de vos. Y aprendo TANTO de vos que no llego a describir los momentos. Aprendo sobre disciplina cuando no tenes ganas y queres estar acostadito e igual te levantas a entrenar y lo das todo y te enfocas en estar bien, aprendo sobre el amor para siempre cuando me pedis a mi y a todos que siempre mantengamos prendidas las velitas a los abuelos para que nos guiu0301en, aprendo sobre humildad cuando tenes el mundo amau0301ndote y cada persona te dice que fuiste sos y serau0301s el mau0301s grande y vos contestas con una sonrisa inmensa agradecido y devolvieu0301ndoles el halago y cuando mau0301s aprendo es cuando recordas de donde veniu0301s, porque la gente cuando estau0301 arriba se olvida, y vos no, por eso sos mi iu0301dolo. Se que para muchos sos el mau0301s grande del fuu0301tbol, y no lo dudo, pero para mi sos el mejor papau0301 del mundo. Yo se que no estuve presente en muchos momentos tuyos pero si me lo hubieran permitido, vos sabes que hubiera estado como hoy y siempre desde que nos abrazamos por primera vez. Ahora entiendo un toque el complejo de Edipo porque no encuentro ser humano que sea digno de compararse con toda tu magia. Te amo con la vida, hasta el infinito y deseo que se te cumplan todos tus suenu0303os y que recibas todo el amor y felicidad del mundou2764ufe0f #Die60 u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f y el brindis siempre a los ojosud83dudc95u2728