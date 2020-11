Rocío Oliva aclaró los tantos con el entorno de Maradona y lanzó una desgarradora confesión

Rocío Oliva pasó un muy mal momento hace unos días cuando no la dejaron ingresar a la Casa Rosada al velatorio de Diego Maradona. El domingo ella habló del ídolo del fútbol en el programa Fútbol sin manchas.

"Yo a Diego hace un año que no lo veo. Capaz que si hubiese estado con Diego hoy hubiese sido la señalada. Esto no termina acá, se van a echar todos culpas, va a ser para largo, pero yo al momento que me separé, vino la pandemia y no lo pude ver más", comentó Oliva.

Luego, la joven aclaró los tantos con el entorno de Maradona y expresó que ella se comunicó con Claudia Villafañe cuando lo internaron para operarlo a principios de noviembre. "Yo nunca me negué a verlo, porque muchos dicen que el 30 de octubre, para su cumple, él me quería ver. De hecho, está esa famosa llamada a Claudia cuando él se interna en la clínica de Olivos donde le dije que estaba a disposición y que me llamen para lo que sea. A mí nunca me llamó nadie, jamás. Tampoco pude tener comunicación con él", remarcó.

Visiblemente conmovida, Rocío lanzó una desgarradora confesión: "Diego murió solo, abandonado y triste. Esto de montar la clínica en su casa quizá era imposible porque si él no quería, no se dejaba. Por eso siempre dije que no había que preguntarle a Diego. Salía de la clínica y tenía que ir a otra clínica especializada para que lo traten profesionales. Como se hizo en Punta del Este, cuando lo sedaron, lo internaron y lo llevaron a rehabilitarse. Hace 15 años que no consume droga y se salvó, y de esta también se iba a salvar".

Finalmente, volvió a referirse a su dolor por no haber podido despedir a Maradona: "Yo hacia todo por Diego, he saltado rejas por él, pero en un country no podes hacer mucho. Me dolió mucho no poder despedirlo pero él sabe que fui, que lo intente, me quedo con eso. Yo quería entrar y despedirme como a él le hubiese gustado y no se pudo".