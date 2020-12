Preciosa: Danna Paola enamoró a todos sin ropa y con un paño en la cabeza

La actriz y cantante, Danna Paola se ha convertido en una artista muy influyente dentro de la industria, pues luego de su participación en la serie “Élite” transmitida por Netflix, su carrera dio un gran salto y su número de seguidores va en aumento.

La intérprete del tema "No bailes sola", durante los últimos días la han vinculado sentimentalmente con el cantante colombiano J Balvin, luego de que compartieran una fotografía juntos, los internautas los relacionan sentimentalmente.

Hace algunos días Danna Paola compartió en su cuenta oficial en Instagram una instantánea que rápidamente se llevó todos los suspiros, en la misma se puede apreciar que la cantante se acaba de salir de la ducha y se encuentra con un paño sujetando su cabello y sin ropa, presumiendo el tatuaje que tiene su espalda.

“No funciona para todo, si siempre “ojos que no ven, corazón que no siente” te aseguro que, a veces, bocas que no se besan, historia que no acaba”, escribió Danna para acompañar su post.

“Hermosura Perfecta”, “Te amo”, “Espléndida y majestuosa mujer”, estos fueron algunos de los comentarios que recibió Danna por su publicación