Ivana Nadal redobla la controversia con otra dosis de provocación

Ivana Nadal generó una gran polémica al afirmar que “todas las enfermedades son emocionales”, y ahora decidió redoblar la apuesta tras los fuertes mensajes en su contra en la red.

“Estoy impresionada, son un montón de gente diciendo cosas hermosas y abriendo su corazón. Para quienes todavía en ese cerebrito no quieren dejar entrar un mensaje distinto en su vidas, les dejo el Instagram de un doctor que explica muy bien las cosas y otra aplicación, que es muy interesante, para que no vean cosas banales todo el tiempo", comenzó en un video que compartió a modo de descargo.

Luego agregó: “Yo les digo a ustedes que la vida de ustedes, es de ustedes. Son los únicos que tienen poder en su vidas. Ustedes mismos, y me lo digo a mí siempre. A los que se enojan, les digo que no lo hagan. No tiene sentido, se están enojando con ustedes mismos. Mi vida, mis creencias, mi felicidad y mi evolución espiritual y apertura de conciencia continúan. Me gusta creer en cosas nuevas, me gusta creer en mí, en que soy un ser espiritual que tiene poder sobre sus emociones. Yo elijo cómo transitar cada momento en mi vida. Pensalo, ponelo a prueba. Si no te gusta, no lo hagas. Es tu vida, y yo hago lo que quiero en la mía".

Este martes, la mediática volvió a la carga con su particular discurso: “Hoy quizás no lo puedas entender, te enojes, me insulten y me desees la muerte. Hagan un trabajo: escriban ese odio en una hoja, no a mí, que no lo leo. Trabajá, escribí y leelo para que te des cuenta que eso es para vos. Lo que sale de tu boca y le deseás al otro, es para vos. Yo te deseo que seas feliz y te saques la venda de los ojos. Que dejes de ver televisión, los medios de comunicación y las masas que te hacen tener miedo”.

Finalmente, para dejar en claro que no se arrepiente de sus palabras, remarcó: “Sigan así. Por favor, sea con buena o con mala intención. Sigan dudando de la duda y el odio que les genera saber que las enfermedades son emocionales. Porque lo son. Todas las emociones reprimidas nos traen enfermedades”.