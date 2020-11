El inesperado reclamo de Adriana Aguirre contra Graciela Alfano: "¿Qué necesidad?"

A Adriana Aguirre no le gustó el el nuevo cambio de look de Graciela Alfano y se lo hizo saber por las redes sociales. La ex vedette expresó su indignación y cruzó a la actriz por Twitter

"Me extraña que una mujer tan bella como Graciela Alfano me esté copiando el peinado, el maquillaje, el vestido... todo", escribió la vedette, de 68 años, en la cuenta de Twitter que comparte con su aún esposo, Ricardo García. Y continuó con su insólito reclamo: "¿Con qué necesidad? Si ella siempre tuvo su propio estilo y hasta ahora le funcionaba", disparó Aguirre.

Recordemos que Alfano estuvo de visita en Los Ángeles de la Mañana. Antes de asistir, la actriz de 67 años, compartió en sus historias de Instagram el anticipo de su llegada al ciclo conducido por Ángel de Brito.

Al verlo, rápidamente Aguirre acusó a su colega de copiarle el look. Por último, se dirigió directamente a su colega y le preguntó: "¿Qué te esta pasando Grace? No lo entiendo, yo no no copio a nadie", concluyó sorprendida.