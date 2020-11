Tras ser rechazada en el velorio de Maradona, Rocío Oliva va por más

La muerte de Diego Maradona generó una conmoción nacional que se vio cristalizada en su turbulenta despedida con incidentes en la Casa Rosada y con varios conflictos en el entorno del legendario astro del fútbol.

En la despedida del Diez, una de las personas que pasó un muy mal momento fue Rocío Oliva, la mujer que estuvo más de seis años junto a Diego y no pudo ingresar al velatorio ya que le negaron la entrada.

Indignada, la panelista reveló que se comunicó con Claudia Villafañe, y aunque la ex esposa de Maradona le aclaró que no estaba a cargo del ingreso y que no podía hacer nada para revertir la situación; este capítulo marca el clímax de un largo historia de tensiones entre Rocío y el entorno del exfutbolista.

Sin embargo, más allá del dolor, la panelista se muestra estoica y si bien no compartió ningún posteo en la red, Oliva dejó en claro que está dispuesta a ir por más ya que cuenta con el apoyo de una considerable parte de la opinión pública. La rubia reposteó algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores en Instagram, en los que queda claro que mucha gente está de su parte.

"Él era con feliz con ella y a ella no la dejaron despedirse de él", "Vos sabes que él se fue con todo el hacia a vos y vos lo tenés en tu corazón. Los mejores recuerdos juntos, él sabe que vos lo amaste y vos sabes que él se fue amándote, lo mejor guardalo en tu alma, te acompaño", "Lo cuidaste siempre, somos testigo de eso. Él se fue amándote con locura", "Todo lo que lo cuidaste va a volver a vos multiplicado"; fueron algunos de los mensajes que Rocío replicó en sus historias de Instagram.

Lo cierto es que todo apunta que la negativa sobre Oliva proviene de la propia Villafañe o de sus hijas, Dalma y Gianinna.