Brancatelli defendió la desorganización del velorio de Maradona con una frase insólita

Este jueves, la despedida a Diego Maradona terminó de la peor manera con disturbios en la Casa Rosada, protagonizados entre manifestantes y la policía.

Lejos de ensayar una mirada crítica, el panelista Diego Brancatelli volvió a defender al Gobierno en Intratables, cuando en el ciclo de actualidad política se debatió se cuestionó la organización del velatorio del Diez y las fallas de seguridad.,

El periodista ultra K defendió la caótica situación en la que derivó el evento con una frase insólita: "Es muy bueno compartir esta charla con colegas, en este escritorio y con un aire acondicionado perfecto, pero como fue difícil entender la vida de Maradona, es complejo entender lo que pasó hoy. Lo que hubo fue un desborde de pasión de un pueblo imperfecto que despidió al más imperfecto de los perfectos".

Y Brancatelli agregó: "No lo vamos a entender si lo analizamos desde la lógica nuestra, sino de lo que fue la vida de Maradona. Todo lo que fue Maradona se vio afuera en la calle. Se lo despidió con llantos, con golpes, con gente borracha, con enfrentamientos con la policía. En este país de moralistas ni siquiera en la muerte de Maradona se lo deja de criticar. Es muy difícil organizar esto".

Tanto el conductor del programa, Fabián Doman como el resto de los compañeros del panelista, no estuvieron de acuerdo con su argumento. "No, Diego, no. Hasta ahí te banco", lanzó el conductor. "Maradona es Maradona. No se lo puede comparar con nada. Es lo más querido por todos. No es día para moralistas, porque es el máximo ídolo en la historia de nuestro país. Tenés que dejar de lado los principios y valores", retrucó Brancatelli.