Baby Etchecopar arremetió contra el entorno de Maradona con una grave acusación

Baby Etchecopar despidió a Diego Maradona con sentidas y polémicas palabras en su programa de Radio Rivadavia.

"Estamos todos consternados. Ya le mandé un saludo a toda la familia de sangre, nada más que a ellos. Le quiero mandar otro saludo a Guillermo Coppola, muy grande. Si alguien lo quiso, lo acompañó y lo tuvo bien fue él, lo dije toda la vida. Creo que no hubiese tenido este final de haber estado con él", comenzó el conductor.

Luego arremetió contra el entorno del ídolo del fútbol: "Fue asqueroso cómo muchos oportunistas se quisieron apoderar de Maradona como propio, hablaban por él, vivían de él. Ellas y ellos".

"La esencia de Diego estaba en Claudia y las hijas, y en Coppola. Eso lo vamos a recordar si un día escribimos un libro sobre él. Lo único que tiene valor intrínseco, los únicos que tienen los pies sobre la tierra, los únicos que pueden hablar de Diego. Ni los hijos desparramados, no, no. Esa familia y Coppola", agregó categórico.

Redoblando la apuesta contra el entorno del Diez, Etchecopar lanzó una grave acusación: "Evidentemente, todos estos alcahuetes y genuflexos que lo manejaban y se reían de las pavadas que hacía como un monito de circo porque les convino. Les convino a Maduro, a Chávez, a Fidel. Cuando Coppola se fue, entraron todos los alcahuetes por los costados".

Y el periodista concluyó: "No les voy a decir que yo soy maradoneano ni que me emocionaba con cada palabra de Diego, ni que le festejaba esos dichos incoherentes. Yo lo conocí un poquito más que algunos que hablan. Pero no es momento. Simplemente, hay que procesar el duelo de la figura. Esto se equipara a la muerte de Gardel para los argentinos y un poco más también".