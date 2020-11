Así se enteraba Rocío Oliva de la muerte de Diego

Entre las innumerables reacciones que está provocando la muerte de Diego Armando Maradona, merecen párrafo aparte las de los afectos del Diez, sus hijas e hijos, sus exparejas. Entre estas últimas, Rocío Oliva vivió un momento muy dramático cuando se enteró del fallecimiento de Diego.

Oliva estaba como invitada del programa de Flor Peña, en Telefé, cuando su propia madre le contó la peor noticia y Rocío se descompensó.

La relación entre Maradona y Oliva estuvo marcada por varias idas y vueltas y no pocos escándalos. Fueron pareja a lo largo de seis años hasta que llegaron a un cierre en diciembre del año pasado.

A fines de octubre, cuando Diego cumplió años, Rocío se había quebrado al hablar de la salud de su ex: "No vi a Diego que yo conozco y me da tristeza".