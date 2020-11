Soledad Fandiño sorprendió a todos con una inesperada confesión de cuarentena

Soledad Fandiño ha sabido resguardar su vida sentimental tras la exposición que supuso en su momento su larga relación con el cantante René Pérez. Como toda figura de los medios, tarde o temprano sus romances salen a la luz, pero ella prefiere mantener su privacidad, y por lo general en rara oportunidad se la escucha hablar sobre aspectos que no tienen que ver con lo estrictamente profesional.

Lo cierto es que tras separarse de René, con quien tuvo un hijo, y de tener una historia con Nacho Lecouna y Martín Brenna, la conductora del programa "Santo Sábado" reveló que actualmente no está enamorada, y para sorpresa de muchos de sus fans, ella no ha tenido compañero sentimental durante casi un año.

"Estoy sola, sola toda la cuarentena. Soy de tener noviazgos largos, me casé, toda la película, pero mi grupo de amigos son los de siempre, del colegio, de Lugano, de la facu, mi vecino, son mi grupito", dijo Fandiño en diálogo con el programa radial After de la Previa.

Sobre esta particular etapa que está transitando, la rubia agregó: "Estoy con mi hijo, en casa, es otra vida".

Recordemos que recientemente Fandiño también decidió cerrar todo tipo de conjeturas sobre la naturaleza del vínculo que tiene con su ex. En una charla con la revista Gente, ella fue muy clara con respecto a la relación que tiene con René Pérez: "Es el papá de mi hijo y hay de todo, cosas lindas y otras no tanto. Pero lo recuerdo bien y feliz. Hoy nos llevamos como cualquier pareja separada, algunos días bien y otros no tan bien".

En esa oportunidad, también destacó: "Los dos pensamos lo mejor para Milo y alentamos la comunicación entre las familias. Por ejemplo, compartimos los cumpleaños y no queremos perder los vínculos y estar unidos".