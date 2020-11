Sub, el mendocino que quiere hacer historia en la Batalla de los Gallos

Un escenario. Dos rivales que se enfrentan a través de las palabras. Una disputa donde la rima y el fluir (flow) de cada respuesta son las claves para salir vencedores. Un modo de expresión generacional que marcó un antes y un después en la cultura musical argentina. El estilo libre de una nueva generación que devino en el trap, el género musical que cambió por completo la forma de pensar la industria y sus formas de consumirla.

Este sábado se llevará acabo la gran Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, la competencia más importante del freestyle en español. 16 finalistas se enfrentarán para determinar quién será el representante argentino que obtendrá su boleto para la gran final internacional, que se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre en República Dominicana. La definición se podrá ver en vivo a las 17 hs por www.redbull.tv/batalla y por primera vez en televisión abierta, a través de la TV Pública.

Un evento, que de no ser por la pandemia, juntaría a más de 15 mil jóvenes ávidos por disfrutar de los mejores exponentes de esa cultura que practican a diario en cada plaza de sus barrios.

Para quien no está al tanto de la importancia de esta competencia, la Batalla de los Gallos es una contienda de rap improvisado que desde el año 2005 viene enfrentando a los mejores improvisadores del hip hop de habla hispana. En los últimos años, se ha convertido en el evento internacional de batallas de improvisación más relevante que une a los países de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Las raíces de esta escena encuentran una profunda conexión tanto en el hip hop como en el estilo de improvisación de los trovadores tradicionales, evolucionando en Hispanoamérica a un estilo propio independiente del hip hop tradicional norteamericano.

Dentro de los finalistas –llamados MCs– se encuentra un mendocino. Franco Alaniz, conocido como Sub, nació en 1997 y hoy ocupa uno de los lugares más relevantes de la escena nacional gracias a su talento, ímpetu, fluir, puesta en escena y creatividad que fue logrando por la práctica de rapear en las calles y plazas de su barrio.

Franco acaba de cumplir 23 años y desde los 15 compite en batallas de freestyle. Pero durante mucho tiempo no se animó a enfrentar a otros. "Empecé a improvisar a los 13 años. De mi grupo de mis amigos nadie rapeaba. Fue a través de faceboock que me enteré que se juntaban en la plaza San Martín a tirar rimas", recuerda Sub sobre su primer acercamiento a esta cultura. "Estuve dos años escuchando, sin participar. Rapeaba solo en mi casa. No me daba para meterme porque los pibes eran muy buenos. Fue a los 15 años cuando decidí anotarme en una competencia, así se me iba el miedo de tirar rimas delante de la gente".

Pero una vez que entró en el ambiente de la competencia, no paró. El mendocino acumula cantidad de títulos. A partir de 2017, su nombre se volvió recurrente en Batalla de los Gallos, tanto en regionales como nacionales; en 2018 salió campeón de BDM nacional, participó en competencias como Rapublik, llegó a semifinales de Gold Battle, consiguiendo el tercer lugar en BDLG de ese mismo año. En 2019 logró el ascenso a la FMS. Además, se consagró campeón de Kingdom 2vs2 en Perú junto a Stuart.

Pero este sábado tendrá la chance de cumplir uno de sus sueños de chico: ser el campeón argentino y representar al país en la competencia internacional. Una oportunidad que lo entusiasma, y que de alguna forma es una revancha personal. "Esta será mi tercer Red Bull. En las ediciones anteriores hice un buen papel. El primer año salí tercero y el segundo año perdí en cuartos, pero tuve una gran batalla. Pero esta edición es especial porque hay un choque generacional muy picante", remarca.

Claramente, una de las atracciones de esta final se basas en que se enfrentarán referentes indiscutidos (como Wolf, MKS y Roma, quienes consiguieron los puestos 2, 3 y 4 el año pasado; y a un excampeón nacional, Tata) junto a los nuevos exponentes (de la talla de Dani, Brasita, Tiago, Nacho, Klan, Stuart, Mecha, Cacha y Zaina).

"Por mi experiencia en esta competencia, el que tiene más chances será el que se levante mejor ese día. Cualquiera de los que están en esta final la puede ganar, pero solo uno se levantará el sábado con el pie derecho y marcará la diferencia. Son todos artistas increíbles y a ninguno se le puede discutir nada", reflexiona Franco sobre sus colegas y el parejo nivel que hay entre todos.

La experiencia ganada en los escenarios también se ve reflejada en la rápida exposición, propia de los tiempos 2.0. Los números crecientes de escuchas en plataformas digitales y el posicionamiento en redes sociales son hoy en día los vehículos donde se legitima, en cierto punto, la propuesta de los artistas. Con más de un millón de seguidores en Instagram, Sub reflexiona sobre las grandes oportunidades que hoy ofrece internet. "Es increíble lo que sucede hoy en día en internet. Antes no existía esta posibilidad y tenemos que aprovecharla. Están bueno estos espacios para difundir lo que hacemos y permitir a gente con talento vivir de lo que ama".

Pero también insiste en la importancia de que esta exposición tan inmediata no nuble los verdaderos valores del arte. "Lo que nos enseñó la cultura del hiphop es la unión, es compartir, es el respeto. Somos un montón de jóvenes que hoy intentamos cambiar las cosas para que las nuevas generaciones tengan un mejor presente. Y hay que seguir por este camino, tanto en el plano musical como en la vida. Tenemos que respetarnos, estar unidos y apoyarnos entre todos".

SABADO 21 DE NOVIEMBRE

15.30 hs. La previa de Batallas de los Gallos en YouTube: @TVPublicaArgentina

17 hs. Final en vivo por www.redbull.tv/batalla y por la Televisión Pública