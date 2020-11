Se cuenta y no se cree: Shawn Mendes reveló detalles que nadie conocía de Camila Cabello

El cantante de 22 años, Shawn Mendes, tiene una gran historia de amor con Camila Cabello, durante años fueron grandes amigos y fue en el 2019 cuando formalizaron su relación, desde ese momento han cautivado las redes demostrando su cariño en público.

Shawn reveló en un avance para su próximo documental para Netflix que Camila es la inspiración para sus canciones, además expresó “Mi canción sale en la radio o algo así y yo digo, 'Todo se trata de ti. Siempre se han tratado de ti. Ella dice: '¿Qué quieres decir?' Como si se tratara de ti. Como todas las canciones que he escrito".

También Méndez asegura que salir con Camila es lo mejor que le ha pasado, ya que esta relación ha cambiado significativamente su forma de ser y ha mejorado su relación con su familia y amigos

El intérprete del tema “Wonder” expresó, "[Ella] se trata de la familia y los amigos, y realmente me hizo pensar, 'Oh, debería llamar a mi mamá'. Empecé a contactar con mi familia y amigos y sentí que todas estas conexiones estaban más lejos", Shawn continuado. "Me sentí un poco solo y ella cambió eso para mí".

Sin duda que esta joven pareja hacen un excelente equipo y mutuamente se apoyan, por ese motivo se han convertido en una de las parejas más sólidas del momento.