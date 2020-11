La China Suárez publicó una foto de Benjamín Vicuña que sorprendió a todos

Eugenia China Suárez decidió hacerle una broma en las redes sociales a su pareja Benjamín Vicuña. La actriz comenzó grabándose y asegurando que "no se puede bebotear en paz en esta casa", a raíz de que fue interrumpida por una de sus hijas que le pidió algo.

Luego, la actriz compartió una foto en la que posó boquiabierta y en donde se lo observa al actor detrás suyo, sin saber que estaba siendo parte de la postal. Sin remera, se pueden observar los abdominales marcados del actor de 41 años de edad.

"Hola", fue el breve mensaje que compartió la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, para luego compartir la foto en cuestión.

Recordemos que en estos momentos la pareja se encuentra en Chile. Semanas atrás la ex Teen Angels vivió un difícil episodio cuando sufrió un robo en un centro comercial, y que se volvió aún más desagradable cuando recibió una insólita respuesta por parte de la seguridad del shopping.

"Les quiero comentar que me comuniqué con el Parque Arauco, se comunicaron y me dijeron que con el tema de as imágenes no lo pueden hacer hasta que la fiscalía no lo apruebe, o no se que", comentó la actriz, y explicó, indignada: "Porque esta gente, además de robar, está protegida. Porque si uno, si el Mall, comparte las imágenes ellos los pueden denunciar. Genial", indicó sin poder creer.