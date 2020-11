La trastienda del gesto de Brad Pitt que conmovió a todos

Brad Pitt sorprendió a todos en estos días al sumarse a una acción solidaria repartiendo artículos de necesidad en Los Ángeles para personas sin recursos.

El actor llegó a la localidad de South Central conduciendo un gran camión lleno de alimentos. Vestido con jean, remera blanca, camisa escosesa y gorra; el astro de Hollywood pasó desapercibido debajo de su barbijo.

Pasó bastante tiempo hasta que alguien reconociera al ganador del Oscar y captara imágenes con su teléfono celular.

A su vez, el artista británico Thomas Houseago, amigo de Pitt, se unió a las labores y fue quien terminó ofreciendo detalles de la trastienda del gesto solidario. "Estaba completamente comprometido, se podía ver que no se trataba de que él apareciera y mostrara la cara. Llevaba puestos los guantes y estaba involucrado tanto y probablemente más que nadie allí. Estuvo varias horas. Solo paraba cada hora aproximadamente para tomar un descanso de tres minutos para fumar un cigarrillo y luego volvía al trabajo. Movió más cajas que nadie. No fue para nada arrogante cuando salió a entregar cajas a la multitud con el barbijo puesto. La mayoría de las personas probablemente no sabían quién era. Al final se sacó el barbijo para charlar un rato con los voluntarios en la parte trasera del camión después de que se terminara la fila".

Además, revelaron que el actor estuvo de muy buen humor y hasta se encargó de musicalizar la jornada solidaria, conectando música de su celular a través de un parlante.