Fuerte frase de Jorge Rial sobre la salud de Diego Maradona: "Lo que se hizo fue..."

Según indicó Adrián Pallares este miércoles en Intrusos, Diego Maradona quiere estar presente en el próximo partido de Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que Jorge Rial lanzó una fuerte frase sobre la salud del Diez.

“Esto va a 150 kilómetros por hora. La semana que viene, Diego iría a ver a Gimnasia si todo está bien. Está que no lo pueden tener, porque está muy bien, y la frase que me dijeron hoy es 'Diego las conoce todas de adelante y atrás, a quién le cree, lo que le llevan, les cree a pocos'. Yo creo que más de dos semanas no lo van a poder tener adentro de esa casa”, indicó Pallares.

Frente a esto, el Rial retrucó: “Lo que se hizo fue tan al pedo, todo. Diego va a volver a ser Diego en 15 días. Va a volver a ver a Gimnasia, ya está. Lo hicieron ver como un súper héroe, hablan de 'recuperación milagrosa', él también escucha eso, se lo cree y va a ir. Fue al pedo todo, la movilización y el derrame de palabras que se hizo en los medios, los profesionales hablando, en serio lo digo”.

Redoblando la apuesta, el conductor de Intrusos se refirió a la chance de una recaída con fuertes términos: “La próxima tiene que ser: 'Internaron a Diego', bueno, vamos a otro tema".