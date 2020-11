Sonríe Brad Pitt: la noticia que entristece a Angelina Jolie

La actriz mejor paga de Hollywood, Angelina Jolie estuvo casada con el famoso Brad Pitt durante varios años. El matrimonio no terminó nada bien, de hecho están en medio de un proceso judicial.

Angelina disfruta de la tenencia de sus seis hijos, y Brad vive cerca de ellos, para poder compartir algunas horas con ellos. La actriz no está pasando un buen momento, porque algunos fallos en el juicio que involucra a ella y su ex esposo, no le han sido favorables.

Después de haber pedido que se desvincule al juez que llevaba adelante la causa por tener relaciones profesionales con Brad Pitt, todo tomó un rumbo desfavorable para la intérprete de “Maléfica”. Sin embargo para la justicia de California, no tuvo relevancia el pedido de Jolie y siguió el mismo juez.

Hace cuatro años que el proceso no tiene una resolución. Y se ha conocido que no solo Brad Pitt conocería al juez Ouderkirk, sino que Angelina también. Sería este hombre quien los casó en el años 2014.

De esta manera, Angelina Jolie perdió en la batalla de sacar al juez de la causa. La Corte Suprema de California dictaminó que el juez Ouderkirk no está imposibilitado para ejercer como juez temporal en la causa. Un hecho que Brad Pitt de seguro ha festejado.