Sin ropa interior: la foto de Rita Ora que cautivó a todos

La cantante y actriz británica de 29 años, Rita Ora, es una de las artistas más importantes de la actualidad. La intérprete de “How to Be Lonely” ha realizado grandes co producciones con distintos músicos y se ha instalado en las grandes masas que consumen el género pop.

Además, Rita cuenta con una gran popularidad en las redes sociales donde cuenta con más de 16 millones de seguidores de fanáticos. Cifra que aumenta semana a semana de manera constante.

Hace unas horas, Rita Ora compartió dos fotografías a través de sus historias de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la oriunda de Pristina luciendo un traje sastrero con moño en las terminaciones y botinetas de cuero de cocodrilo de color negro.

“Me encantan estos” escribió Ora para acompañar su primera y reciente instantánea invitando a sus followers a hacer swipe up en la storie.

Esta publicación que tiene como única protagonista a la amiga de la modelo Cara Delevingne se llenó velozmente de likes en la red de la camarita.