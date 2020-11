Connie Ansaldi compartió los efectos de la cuarentena en su cuerpo

La cuarentena generó en la población un cambio radical en sus hábitos cotidianos. Tras casi ocho meses aislamiento, la pérdida de la movilidad y las tareas cotidianas han dado como resultado importantes desórdenes en lo físico y psíquicos de muchos ciudadanos. Obviamente que los famosos no están exentos.

La semana pasada fue la mismísima Wanda Nara quien se sinceró en las redes sociales sobre su aumento de peso en pleno cuarentena. "Una cuarentena para engordar y otra para entrenar, debo decir que en la de engordar fui muy feliz ... en esta después les cuento lcdlrpm", compartió la blonda junto a una imagen previa a comenzar su entrenamiento.

Ahora, quien mostró los cambios en su físico fue Connie Ansaldi. La periodista de 46 años publicó dos fotos suyas en su cuenta de Instagram. En la imagen se ve a Connie al comienzo de la cuarentena, en el mes de marzo, y al lado a Connie hoy, con varios kilos más.

"En Marzo cuando arrancó la cuarentena. En Octubre 7 meses y 7 kgs después. Por favor, si me ven: no me den galletitas. #DoNotFeedTheAnimals", se sinceró.