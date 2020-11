Cansada de ser juzgada, Wanda Nara habló de sus supuestas cirugías

Desde que irrumpió en los medios, varios años atrás, Wanda Nara ha tenido un radical cambio estético. Sin dudas, físicamente no es la misma que fue fotografiada hablando por teléfono en el hotel de Diego Maradona en 2006.

En más de una ocasión, sus fanáticos han puesto en duda sus retoques estéticos y hoy, instalada en Francia junto a su familia, la empresaria se tomó el tiempo de responder varias inquietudes de sus seguidores en Instagram sobre su vida en París.

Sin embargo, uno de sus seguidores le consultó sobre sus supuestas cirugías y cansada de las especulaciones de la gente, salió a contestar sin filtro. "¿Tus tetas y tu cola, son operadas? Sos hermosa", indagó el internauta. "No, ni mi cara", le contestó en relación a los rumores que circulaban que en el último tiempo se había realizado una rinoplastia.

"Me da risa que me ven con un filtro de Instagram y digan 'se operó'. Si supieran que veo una aguja y me baja la presión...", agregó Nara.

"Me molesta que te critiquen por lo que mostrás y lo que no, lo que comprás y lo que no", le expresó un seguidor en otra historia. "Generalmente lo que muestro es lo que promociono. Si lo pago, por respeto a las marcas con las que trabajo y/o tengo contrato, no suelo mostrarlo", explicó ella.