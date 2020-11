Picante confesión de Ximena Capristo sobre los chats de Gustavo Conti: "Le mandaba fotos..."

Ximena Capristo volvió a ser noticia en todos los medios tras decidir "mandar al frente" a su marido, publicando algunos chats privados que Gustavo Conti tenía con otra mujer.

Luego de las repercusiones mediáticas, la pareja optó por distanciarse (en estos momentos viven en casas separadas). Sin embargo, sus ganas de salvar la pareja, de casi 20 años, hicieron que la actriz le diera una nueva oportunidad al actor.

Ahora, Capristo charló en Confrontados y respondió cada una de las preguntas de los panelistas: "En estos chats que vos encontraste, ¿había fotos desnudos? ¿se habían mandado fotos?". Capristo reveló: "La chica le había mandado alguna foto, pero no desnuda, ni mucho menos. De cara, haciéndose la 'ronronera'”.

Al escuchar su respuesta, Marina Calabró apuntó: "Vos dijiste que la conocés a ella, no en persona, pero sabés quién es. ¿Si te la cruzaras qué le dirías?", le consultó. Sin pelos en la lengua, Ximena respondió apuntando contra Conti: "Nada, ¡qué culpa tiene ella! Obviamente que una mujer insiste".

Recordemos que la semana pasada Capristo había vuelto por más, y fue directa contundente al responder una consulta de Rodrigo Lussich para Intrusos sobre su separación. "No tengo ganas de hablar por ahora. No tengo nada que decir. Sí te puedo decir que soy la mujer más cornuda del condado. Y no me copa eso. Por eso, por el momento no voy a decir nada".