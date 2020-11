“Me jode”: la fuerte confesión de Ester Expósito sobre una constante situación

La actriz española Ester Expósito que saltó a la fama por su participación en “Élite”, donde interpretó al personaje de “Carla”. Es una de las mujeres jóvenes del espectáculo y tiene más 26 millones de seguidores en Instagram.

Durante la pandemia, Ester estuvo confinada y confesó, en una entrevista que dio a ICON del diario El País, que no la pasó del todo bien: “Fue horrible. Yo convivo con la ansiedad desde antes de la fama. Siempre estoy que me va mil la cabeza. Me vine muy abajo, tenía ansiedad a diario, no sabía dónde meterme. Yo necesitaba actividad, amo trabajar y lo echo de menos”.

La fama suele ser un monstruo imparable en la vida de algunos artistas, para esta actriz de 20 años no ha sido la excepción. Hay situaciones que a Expósito le molestan: “Mira, ahora con esto de la fama, por así decirlo, ha salido el tema de las operaciones estéticas. Resulta que me he hecho toda la cara. Es acojonante. ¡Si no me da tiempo! No me he hecho nada”.

El mayor enojo de Ester Expósito, surge por el uso de su imagen para vender cirugías estéticas a las mujeres: “me jode es que utilicen mi imagen para vender una serie de cirugías estéticas, para fomentarlas o decirles a las niñas: 'Si queréis estar como ella, tenéis que haceros todo esto”.

Es entendible que la intérprete de “Alguien tiene que morir” y en menor medida su pareja Alejandro Speitzer sean referentes de muchos adolescentes del mundo. Por su alcance en las redes sociales, y su presencia en el mundo del espectáculo los jóvenes son referentes, y ambos son muy conscientes de ello. Es por eso que reaccionan ante estos dichos.