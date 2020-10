Ricky Martin habló de su debut sexual en Argentina: "Fue una cosa muy fuerte"

Coincidiendo con el estreno de la serie "Súbete a mi moto", que cuenta la vida de "Menudo", la banda teen de pop latino en la que Ricky Martin se lanzó a la fama.

El cantante, en diálogo con la revista británica Mail on Sunday, recordó que entre los 14 y 15 años tuvo su debut sexual. “Estaba en la Argentina, con una chica muy sexy, fue una cosa muy fuerte. Para ser sincero, debutar de tan pequeño no fue gran cosa. Me dije ‘¿Esto es? Con los años tuve que buscarle el gustito".

También, el artista habló de la profunda conexión que tiene con nuestro país: "¿Será que en otra vida fui argentino? Cuando vine a vivir a Buenos Aires por un año, mientras formaba el grupo 'Menudo', se iniciaba el boom del rock nacional: Miguel Mateos con su grupo Zas, Soda Stereo y Serú Girán fueron inspiradores en mi vida".